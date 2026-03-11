Nowa farma wiatrowa rozpoczęła pracę w gminie Wróblew, w powiecie sieradzkim (woj. łódzkie). Inwestycja, za którą stoi Grupa Tauron, składa się z ośmiu turbin – sześciu o mocy 3,3 MW i dwóch o mocy 2 MW – które mogą zapewnić energię elektryczną dla około 40 tysięcy gospodarstw domowych.

Dwadzieścia cztery MW energii z wiatraków. Nowa farma w Łódzkiem oddana (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

To już 15. elektrownia wiatrowa Taurona, a druga w województwie łódzkim.

W regionie od 2022 roku działa także farma wiatrowa w Piotrkowie Trybunalskim (30 MW), a pod koniec marca planowane jest uruchomienie kolejnej inwestycji w Nowej Brzeźnicy (19,6 MW). Łączna moc wszystkich farm wiatrowych Taurona wynosi obecnie 562 MW.

Wiceprezes Tauron Polska Energia Michał Orłowski podkreślił, że nowa farma to kolejny krok w kierunku zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym spółki. "Niedawno w całej Grupie Tauron osiągnęliśmy 1000 MW (1 GW) mocy zielonej energii, zaś farma wiatrowa w Sieradzu przybliża nas do kolejnego celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie 1500 MW mocy w technologii wiatrowej do 2030 r." - zaznaczył w komunikacie.

Tauron posiada także sześć farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 255 MW.

Obecnie realizowana jest budowa największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce - w gminie Miejska Górka (woj. wielkopolskie), gdzie zainstalowano już 30 z 53 planowanych turbin o łącznej mocy 190,8 MW.