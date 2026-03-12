Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił Gulf House – interdyscyplinarną jednostkę ekspercką, która ma zajmować się analizą, komentowaniem i poszukiwaniem możliwości współpracy między Polską a krajami arabskimi Zatoki Perskiej. Pomysł powołania ośrodka pojawił się jeszcze przed wybuchem obecnej wojny na Bliskim Wschodzie.

Uniwersytet Śląski powołał Gulf House - zespół ekspertów ds. Zatoki Perskiej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Jak poinformował Jacek Szymik-Kozaczko z UŚ, Gulf House będzie skupiał się na tematach związanych z inwestycjami, technologią, nauką i energią, a także przybliżał polskiemu społeczeństwu kulturę, historię i realia społeczne regionu Zatoki Perskiej.

Arabskie kraje Zatoki Perskiej są w tej chwili jednym z najpoważniejszych wektorów rozwoju świata. Chcemy na UŚ się temu przyglądać, rozpatrywać pod kątem oczywiście naukowym, ale też politycznym, trochę inwestycyjnym czy technologicznym - powiedział inicjator powołania Gulf House, dr Jakub Sławek, były ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Gulf House ma być miejscem współpracy ekspertów z różnych dziedzin, którzy widzą w regionie szansę na globalną ekspansję polskiego biznesu i technologii.

Docelowo Gulf House ma stać się ośrodkiem opartym na wiedzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z krajami Zatoki. Organizatorzy zapraszają do współpracy zarówno naukowców, jak i praktyków biznesu czy technologii. Na razie nie ujawniono, kto już zadeklarował udział w projekcie - szczegóły mają zostać podane w późniejszym terminie.

Otwarcie Gulf House wspierają m.in. Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, samorząd Katowic, Fundusz Górnośląski oraz marszałek województwa śląskiego.

Gulf House oferuje także wsparcie merytoryczne osobom, które z powodu sytuacji geopolitycznej mają trudności z powrotem do kraju lub prowadzeniem działalności w regionie objętym działaniami wojennymi. Wsparcie ma charakter konsultacyjny - organizatorzy podkreślają, że opiekę nad obywatelami RP sprawują odpowiednie ambasady i konsulaty.