Prokuratura Rejonowa w Żywcu wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy ultralekkiej awionetki, do której doszło w okolicach lądowiska w Lipowej na Żywiecczyźnie. W wyniku wypadku śmierć poniosło dwóch mężczyzn. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, skutkującego nieumyślnym spowodowaniem śmierci - poinformował prokurator Paweł Nikiel.

Tragiczny wypadek lotniczy w Lipowej na Śląsku, 9 września 2025/Policja Śląska / Policja



Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy ultralekka awionetka typu Zodiak wzbiła się w powietrze, a następnie - według relacji świadków - na wysokości około 100 metrów nagle "straciła siłę ciągu". Maszyna zaczęła gwałtownie pikować, po czym uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Samolot spadł na pole, z dala od zabudowań, co prawdopodobnie zapobiegło jeszcze większej tragedii.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, jednak życia dwóch mężczyzn znajdujących się na pokładzie nie udało się uratować. Obaj zginęli na miejscu.

Ofiary katastrofy

Rzecznik prokuratury przekazał, że ofiarami wypadku są mężczyźni w wieku 55 i 60 lat. Ich tożsamość zostanie potwierdzona nie tylko na podstawie oględzin zwłok, ale również badań DNA, które mają ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości.

We wtorek na miejscu katastrofy przez kilka godzin pracowali policjanci z Łodygowic pod nadzorem prokuratora. Do działań włączyli się również przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy będą analizować wszelkie okoliczności zdarzenia. Zabezpieczono wrak maszyny oraz ślady, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.

Druga katastrofa w regionie

To już druga katastrofa lotnicza w tej okolicy w ostatnim czasie. W lipcu ubiegłego roku, również na polach w pobliżu Lipowej, rozbił się niewielki samolot. Wówczas zginęła jedna osoba. Mieszkańcy regionu są wstrząśnięci kolejnym tragicznym wypadkiem i z niepokojem czekają na wyniki śledztwa.

Śledczy będą teraz analizować zarówno stan techniczny maszyny, jak i ewentualne błędy ludzkie. Kluczowe będą zeznania świadków oraz ekspertyzy biegłych z zakresu lotnictwa. Prokuratura nie wyklucza żadnej z hipotez, a ostateczne ustalenia mogą zająć wiele tygodni.