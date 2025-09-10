Usiłowanie zabójstwa pielęgniarki - to kolejny zarzut, który postawiła prokuratura podejrzanemu o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zakończyła się też obserwacja sądowo-psychiatryczna mężczyzny – podała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Oliwia Bożek-Michalec.

Doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo lekarza do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, Kraków, 30.04.2025 / Art Service / PAP

Zabójstwo lekarza w Krakowie. Koniec obserwacji i nowy zarzut

W środę poinformowano o kolejnym zarzucie dla funkcjonariusza Służby Więziennej, który jest podejrzewany o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Tomasza Soleckiego. Do tragedii doszło pod koniec kwietnia.

Zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna mężczyzny podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do chwili obecnej nie wpłynęła jednak opinia sądowo-psychiatryczna, która pozwoli na ustalenie, czy napastnik w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem – przekazała rzeczniczka prokuratury.

Zastrzegła ona, że od treści opinii uzależnione są dalsze kroki prokuratury w tej sprawie. Według Bożek-Michalec podejrzany usłyszał ponadto kolejny zarzut - usiłowania zabójstwa pielęgniarki.

35-latek zaatakował nożem

47-letni lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego zginął 29 kwietnia. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz - mimo wysiłków personelu medycznego - zmarł. Napastnikiem okazał się 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu wtedy zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki. Został tymczasowo aresztowany.