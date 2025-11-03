Wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach. Nie ma informacji o poszkodowanych, jednak - w ramach profilaktycznych działań - z zagrożonego rejonu wycofano górników.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach (zdjęcie ilustracyjne) / Zbigniew Meissner / PAP

Jak poinformował reporter RMF FM Marcin Buczek, do wstrząsu w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach doszło przed godz. 5:00 w poniedziałek.

Wstrząs na szczęście nie był zbyt silny, profilaktycznie jednak z zagrożonego rejonu wycofano załogę.

Co istotne, nie ma informacji zarówno o poszkodowanych, jak i uszkodzeniach - czy to pod ziemią, czy na powierzchni.

Jak powiedział naszemu dziennikarzowi rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia Budryk, górnicy wrócili już do pracy.