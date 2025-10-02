O silnym wstrząsie w Libiążu w województwie małopolskim informowali nas Słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Wyższy Urząd Górniczy potwierdził to zdarzenie. Do wstrząsu w kopalni Janina doszło o 19.34 w ścianie na poziomie 800 metrów. Był on wyczuwalny na powierzchni.

Szczęśliwie nikt nie został poszkodowany w wyniku wstrząsu, do którego doszło w czwartek wieczorem w Kopalni Węgla Kamiennego Janina w Libiążu w Małopolsce.

Nie ma też szkód. Wstrząs był jednak na tyle silny, że odczuwalny na powierzchni. 

Te informacje potwierdził Wyższy Urząd Górniczy. Do wstrząsu doszło w ścianie na poziomie 800 metrów.

