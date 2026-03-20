Chwile grozy przeżyły cztery osoby, znajdujące się w samochodzie, który w piątek wieczorem wpadł do zbiornika wodnego pomiędzy Kaniowem a Bestwiną w woj. śląskim. Dzięki natychmiastowej reakcji świadków wypadku nikomu nic się nie stało.

Samochód nagle zaczął dachować, po czym wpadł do stawu. W środku były cztery osoby

Policja będzie wyjaśniać przyczyny wieczornego wypadku, do którego doszło w okolicach wsi Bestwiny w województwie śląskim. Samochód wpadł tam do zbiornika wodnego.

Dachowanie auta z czwórką osób w środku

Wiadomo, że w momencie wypadku w aucie były dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zaistniałej sytuacji kilka minut po godzinie 20. Bielscy policjanci przekazali RMF FM, że "auto dachowało i wpadło do zbiornika wodnego przy drodze".

Na pomoc natychmiast ruszyli świadkowie wypadku. Dzięki ich interwencji cała czwórka osób szczęśliwie wydostała się z auta na zewnątrz.

Na miejsce zdarzenia rozdysponowano 5 wozów strażackich. Wezwano też pogotowie i policję. Pomocy poszkodowanymi udzielili ratownicy.