Pięć osób zostało rannych, w tym 13-letnie dziecko, po potrąceniu przez auto osobowe w Ujsołach w powiecie żywieckim w Śląskiem. "Do wypadku doszło tuż po zderzeniu dwóch samochodów" - przekazał RMF FM kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Ze wstępnych informacji wynika, że w piątek wieczorem - po godz. 21 - we wsi Ujsoły, leżącej w powiecie żywieckim w Śląskiem, doszło do zderzenia dwóch aut.

Jedno z nich miało uderzyć w przystanek autobusowy.

Jak przekazał RMF FM kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu, "pięć osób zostało rannych, w tym 13-letnie dziecko, po potrąceniu przez auto osobowe".

Z kolei stacja TVP 3 Katowice podaje, że osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo też, że w pobliżu miejsca całego zdarzenia znajduje się kościół.

Przyczyny wypadku będzie ustalała policja.