W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary specjaliści połączyli wyjątkową precyzję systemu robotycznego z możliwościami noża harmonicznego. Wszystko z myślą o pacjentach z rakiem jelita grubego.

/ WSS5 /

Lekarze z WSS im. św. Barbary w Sosnowcu od kilku miesięcy wykorzystują do operacji zaawansowany system robotyczny. Pozwala to na dużą precyzję zabiegów. System robotyczny służy chirurgom w naszym szpitalu przede wszystkim do operacji raka jelita grubego, a więc do operacji onkologicznych. Mamy doskonałą wizualizację tkanek, lepszą precyzję w polu operacyjnym i zdecydowanie mniejsze obciążenie dla organizmu pacjenta. Ma to wielkie znaczenie w zabiegach w obrębie miednicy, gdzie ograniczona widoczność stanowi duże wyzwanie - mówi prof. Zbigniew Lorenc, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu.

Dodatkowo specjaliści podczas zabiegów wykorzystują nóż harmoniczny dopasowany do robota. Nóż harmoniczny to urządzenie, które umożliwia zamykanie naczyń krwionośnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszamy krwawienie śródoperacyjne, skracamy czas zabiegu. Stosowanie tej metody jest szczególnie istotne u chorych z rakiem odbytnicy, którzy wcześniej poddani byli radioterapii - wyjaśnia prof. Lorenc. Rocznie w naszym kraju potwierdza się raka jelita grubego u nawet 20 tysięcy osób.

Zaawansowany system robotyczny w WSS nr 5 wykorzystywany jest na co dzień przez zespoły medyczne dwóch oddziałów klinicznych: chirurgii ogólnej oraz urologii i onkologii urologicznej. Specjaliści sosnowieckiej lecznicy przeprowadzili już ponad sto procedur z użyciem robota u pacjentów z chorobą nowotworową. Nowoczesny sprzęt został kupiony dzięki 10 mln zł dotacji z urzędu marszałkowskiego.