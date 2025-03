Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi telefonami. Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS i proszą klientów o potwierdzenie zmiany numeru. Zakład przypomina, że prawdziwi konsultanci nigdy nie dzwonią w sprawie zmiany numeru.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oszuści, którzy podszywają się pod ZUS, zadają pytania dotyczące potwierdzenia zmiany numeru telefonu w ZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych/eZUS.

Prawdziwi zusowscy konsultanci nie kontaktują się z klientami w sprawie zmiany numeru telefonu ani nie pytają ich o instytucje finansowe, z których korzystają. Gdy pracownik ZUS musi się skontaktować z klientem, przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko, a następnie przekazuje istotne informacje, zazwyczaj związane z pytaniem klienta.

Warto o tym pamiętać, aby nie dać się oszukać - podkreśla Zakład.

Połączenia od prawdziwych konsultantów ZUS mogą dotyczyć zarówno wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego, jak i konkretnej sprawy prowadzonej w ZUS. Tą drogą nie da się zmienić numeru telefonu służącego do uwierzytelnienia klienta w systemie.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do uczciwości dzwoniącego, może skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwonić do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer telefonu: 22 560 16 00.