"Nie podchodź! Nie dotykaj! Nie karm! Nie strasz! Nie próbuj płoszyć, nie spuszczaj psa ze smyczy" - zaapelowały władze Zakopanego do mieszkańców i turystów w związku z obecnością dzikich jeleni w mieście. Zwierzęta te, choć mogą wydawać się oswojone, są nieprzewidywalne i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.

Zdj. poglądowe / Paweł Murzyn / East News

Władze Zakopanego: Nie zbiżaj się do jeleni!

Samorząd przypomina, by nie podchodzić do jeleni, nie dotykać ich, nie karmić ani nie straszyć.

"Na obszarach zabudowanych, w tym w miejscach zamieszkania ludzi, dzikie zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia" - ostrzegają władze miasta.

Eksperci zwracają uwagę, że przez dokarmianie jeleni tracą one zdolność samodzielnego zdobywania pożywienia i coraz częściej pojawiają się w rejonach zamieszkanych przez ludzi.

Może to prowadzić nie tylko do niebezpiecznych sytuacji, ale także do osłabienia zwierząt i zwiększenia ich podatności na choroby.

Jak się zachować w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia, aby uniknąć niebezpieczeństwa?

Władze Zakopanego zalecają, by w przypadku spotkania jelenia oddalić się spokojnie, unikając gwałtownych ruchów i obserwując jego zachowanie.

Szczególnie ważne jest również trzymanie psów na smyczy.

"Pamiętajmy, że jeleniowate to dzikie zwierzęta, a ich zachowanie bywa nieprzewidywalne" - wskazano w komunikacie .

W ubiegłych latach zdarzały się przypadki dokarmiania jeleni przez turystów, robienia z nimi pamiątkowych zdjęć, a nawet próby sadzania dzieci na grzbiet zwierzęcia. Takie działania są nie tylko nieodpowiedzialne, ale i niebezpieczne – zarówno dla ludzi, jak i dla samych zwierząt.

We wrześniu doszło do spektakularnej walki dwóch dorodnych jeleni w centrum Zakopanego, na środku ulicy Jagiellońskiej. Według przyrodników, takie wyczerpujące walki są rzadkością, nawet w terenach leśnych.