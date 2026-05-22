Według najnowszych szacunków łączna kwota szkód, jakie ponieśli klienci Cinkciarza.pl, przekracza 185 mln zł.

Prezes serwisu Cinkciarz.pl, Marcin P., został aresztowany przez amerykański sąd federalny w stanie Missouri.

Według polskich śledczych ponad 5 tys. klientów internetowego kantoru straciło łącznie ponad 185 mln zł.

Sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Okręgu Missouri aresztował prezesa serwisu Cinkciarz.pl Marcina P. Podejrzany Marcin P. stanął przed sądem, który zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie - przekazał zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu prok. Adrian Lewandowski.

Jak dodał Lewandowski, dalej prowadzona jest procedura ekstradycyjna Marcina P. Polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie.

Nieoficjalnie: Marcin P. zatrzymany na amerykańskim poligonie

Jak podawała wcześniej poznańska prokuratura, Marcin P. został zatrzymany przez amerykańskie służby we wtorek "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej" . Polscy śledczy nie mieli informacji o szczegółach samego zatrzymania, np. dokładnego miejsca pobytu poszukiwanego.



W czwartkowym komunikacie prokuratury podkreślano, że zatrzymanie Marcina P. "było wynikiem trwającej od miesięcy współpracy ze stroną amerykańską oraz zaangażowania organów amerykańskich". W sprawę zatrzymania Marcina P. zaangażowani byli także tzw. łowcy cieni - funkcjonariusze z CBŚP oraz policjanci Biura Kryminalnego KGP.

Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszał nasz dziennikarz, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z ustaleń RMF FM wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy. Do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom.

Tysiące poszkodowanych klientów Cinkciarz.pl

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 r. prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.



Według aktualnych szacunków łączna kwota szkód, jakie ponieśli klienci Cinkciarza.pl, przekracza 185 mln zł. Jak dotąd śledczy uznali, iż poszkodowanych zostało ponad 5 tys. osób korzystających z serwisu. Liczba złożonych do prokuratury w tej sprawie zawiadomień jest jednak większa.

Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

W marcu 2025 r. prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., ale mężczyzna przebywał poza granicami kraju. W październiku Interpol wydał w jego sprawie czerwoną notę poszukiwawczą.



Do tej pory w związku ze sprawą serwisu wymiany walut przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, w tym m.in. byłym członkom zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o. Podejrzani odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa lub pomocnictwo, a także tzw. pranie brudnych pieniędzy.



Podejrzanym w tej sprawie, w tym Marcinowi P., grozi kara do 25 lat więzienia.