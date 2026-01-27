Rosyjskie wojska zaatakowały dronami typu Shahed pociąg pasażerski relacji Barwinkowe–Lwów–Czop. Na pokładzie znajdowało się 291 pasażerów. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej dwóch podróżnych, których przewieziono do szpitala.

Rosyjski atak na pociąg pasażerski w Ukrainie / Facebook/ Ołeksij Kułeba /

Według informacji przekazanych przez wicepremiera Ukrainy Ołeksija Kułebę oraz szefa charkowskiej administracji Olega Syniehubowa, rosyjskie siły zaatakowały pociąg trzema dronami typu Shahed.

Jeden z dronów uderzył przed lokomotywą, a drugi trafił w wagon pasażerski, powodując pożar.

Na pokładzie pociągu znajdowało się 291 osób.

Załoga pociągu natychmiast przystąpiła do ewakuacji pasażerów. Dwie osoby zostały ranne i przekazane pod opiekę służb medycznych, które przetransportowały je do szpitala.

Pozostali pasażerowie zostali ewakuowani z miejsca zdarzenia za pomocą podstawionych autobusów rezerwowych. Ukraińskie koleje państwowe zapewniły, że wszyscy podróżni otrzymali niezbędną pomoc.

Koordynujemy działania na miejscu i udzielamy pomocy pasażerom. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe: lekarze, ratownicy. Atak na pociąg pasażerski to bezpośredni akt rosyjskiego terroru wymierzony w ludność cywilną. Nie ma on charakteru militarnego - przekazał Kułeba.