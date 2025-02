W Katowicach rusza program wsparcia najstarszych mieszkańców. Chodzi o seniorów po 80. roku życia, którzy czują się samotni. Program „Obecność”, który jest efektem współpracy miasta ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich oferuje seniorom możliwość spędzania czasu w towarzystwie zaangażowanych wolontariuszy. Ruszyły zapisy do programu.

/ Shutterstock

Co czwarta starsza osoba w Polsce zmaga się z poczuciem osamotnienia.

Problem ten jest szczególnie widoczny w grupie osób powyżej 80. roku życia - aż 13 proc. z nich nie wychodzi z domu - wynika z danych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

W trosce o seniorów

Celem projektu „Obecność” jest poprawa jakości życia seniorów poprzez budowanie więzi, rozwijanie pasji i wspólne z wolontariuszami uczestniczenie w różnych aktywnościach.

W ramach regularnych spotkań seniorów z wolontariuszami możliwe są różne formy spędzania czasu: rozmowy, spacery, słuchanie muzyki, wyjścia do kina, teatru czy na koncerty.

Trwające minimum dwie godziny i całkowicie bezpłatne wizyty mają się odbywać się co najmniej raz w tygodniu.

Takie działania nie tylko przeciwdziałają samotności, ale również przywracają seniorom radość życia i poczucie bezpieczeństwa. Udział w programie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Seniorzy, którzy się na to zdecydują, mogą liczyć na regularny kontakt z wolontariuszem, który zostanie dopasowany do ich potrzeb i zainteresowań – zapewnia Joanna Mielczarek, członek zarządu i dyrektor operacyjna Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które realizuje projekt „Obecność”.

W dotarciu do osób zagrożonych samotnością pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ale każdy senior, który czuje się samotny i chce spędzić czas z życzliwą, serdeczną i chętną do rozmów osobą może samodzielnie skontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich pod numerem telefonu - 600 615 110 (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00).

Poszukiwani wolontariusze

Stowarzyszenie poszukuje także wolontariuszy. Chodzi o osoby dorosłe, które chcą podzielić się swoim czasem i uwagą z drugim człowiekiem.

Zainteresowani są proszeni o aplikację przez stronę internetową cozaroznica.pl. Chętni zostaną zaproszeni na rozmowę oraz na szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak nawiązać i utrzymać przyjacielską relację ze osobą starszą, w zgodzie z misją Stowarzyszenia i standardami programu.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich aktualnie działa już w 14 miastach w Polsce.

Według danych z końca 2023 roku, w Katowicach mieszkało prawie 17 tysięcy osób w wieku 80 lat i więcej. Wiele z nich żyje samotnie.

W Katowicach funkcjonuje wiele programów dla osób starszych, m.inn. Fit Senior, Złota rączka dla seniora (drobne naprawy), Katowicka srebrna książka dla seniora (dowóz książek z bibliotek).

Dla niektórych najważniejsza może być jednak możliwość porozmawiania z drugim człowiekiem. Stąd dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta po 80. roku życia uruchomiliśmy w Katowicach program „Obecność” - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.