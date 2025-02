Na jedną z posesji w Komornikach niedaleko Poznania spadł tajemniczy zbiornik. Wygląda bardzo podobnie jak obiekt, który 2 kwietnia 2021 roku spadł na farmę w centralnej części stanu Waszyngton. Służby sprawdzają pochodzenie tego przedmiotu.

Policjanci i strażacy sprawdzają pochodzenie tajemniczego zbiornika, który w środę rano "wylądował" na terenie jednej z firm w podpoznańskich Komornikach.

Łukasz Paterski z poznańskiej policji poinformował, że około godz. 9.20 funkcjonariusze dostali informację, iż pracownicy jednej z firm odkryli na terenie przedsiębiorstwa bliżej niezidentyfikowany przedmiot przypominający zbiornik.

Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Pracują tam także strażacy i policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Wyjaśniamy okoliczności tego, jak ten przedmiot znalazł się na terenie firmy. Wiemy, że nad Polską przelatywały szczątki rakiety Falcon, ale czy to jest ich część, tego na razie nie jesteśmy w stanie potwierdzić - powiedział.

Sprawę skomentował też w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator nauki i twórca profilu "Z głową w gwiazdach".

"Na jedną z posesji w Komornikach koło Poznania spadł tajemniczy zbiornik. Obiekt wygląda IDENTYCZNIE jak zbiornik który spadł 2 kwietnia 2021 roku na farmę w centralnej części stanu Waszyngton. Nie ma wątpliwości że to zbiornik COPV! W rakiecie Falcon 9 jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. Hel jest używany do utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych podczas pracy silników, co zapobiega ich zapadnięciu się i zapewnia stały przepływ paliwa" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Na prośbę policji na miejsce wysłano też grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, żeby wykluczyć, że znaleziony przedmiot stwarza jakieś zagrożenie.

Policja zapewnia, że nikt nie ucierpiał w związku z pojawieniem się przedmiotu na terenie firmy. O sprawie została poinformowana Państwowa Agencja Kosmiczna.

Przypomnijmy, że dzisiaj rano, około godz. 5, nad częścią naszego kraju, przelatywały szczątki części rakiety kosmicznej Falcon 9.

