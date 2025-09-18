Prawie sto osób oskarżonych i ponad 13 milionów złotych wyłudzeń - to bilans działalności grupy przestępczej rozbitej przez policję w Częstochowie. Do sądu skierowany został akt oskarżenia w tej sprawie.
Gang zajmował się wyłudzaniem podatku vat. Oszuści wystawiali fikcyjne faktury związane z wykonywaniem określonych usług, np. naprawy samochodów. Tak było przez kilka lat.
98 oskarżonym postawiono łącznie prawie 170 zarzutów. Wśród nich są: udział w grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Szef całej grupy będzie odpowiadał za dokonanie tzw. zbrodni vatowskiej, za co grozi kara nawet 25 lat więzienia.