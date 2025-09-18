​Prawie sto osób oskarżonych i ponad 13 milionów złotych wyłudzeń - to bilans działalności grupy przestępczej rozbitej przez policję w Częstochowie. Do sądu skierowany został akt oskarżenia w tej sprawie.

Prawie sto osób stanie przed sądem ws. wyłudzeń podatku vat / Shutterstock

Gang zajmował się wyłudzaniem podatku vat. Oszuści wystawiali fikcyjne faktury związane z wykonywaniem określonych usług, np. naprawy samochodów. Tak było przez kilka lat.

98 oskarżonym postawiono łącznie prawie 170 zarzutów. Wśród nich są: udział w grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Szef całej grupy będzie odpowiadał za dokonanie tzw. zbrodni vatowskiej, za co grozi kara nawet 25 lat więzienia.