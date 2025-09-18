Przedmioty sprzed ponad 2,5 tys. lat odkryli w gdańskich lasach miejscowi poszukiwacze. Rzecznik pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków (PWKZ) określił znalezisko mianem „prawdziwego skarbu”.

W gdańskim lesie odnaleziono 11 przedmiotów z epoki żelaza / Shutterstock

11 artefaktów z początku epoki żelaza odnaleźli Stanisław Zachariasz i Marcin Wiśniewski, poszukiwacze z Gdańska.

Rzecznik PWKZ Marcin Tymiński we wtorek na portalu społecznościowym napisał, że przedmioty zostały odkryte w poniedziałek podczas legalnych poszukiwań na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.

Skarb składa się z sześciu naszyjników - jeden to prawdopodobnie półprodukt - czterech nagolenników i bransolety - przekazał.

Podał, że pochodzą one z początku epoki żelaza, czyli VIII wieku p.n.e.

Znalezisko doskonale wpisuje się w intensywne osadnictwo pradziejowe dawnych wieków - powiedział kierownik działu wczesnej epoki żelaza w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku Piotr Fudziński.

Poszukiwacz myślał, że ma do czynienia z kolejnym niewybuchem

Stanisław Zachariasz, który jest członkiem zarządu Fundacji Latebra zajmującej się poszukiwaniami reliktów historii, powiedział PAP, że sygnał wykrywacza metali namierzył jego kolega Marcin Wiśniewski.

Myślał, że będzie to kolejny niewybuch. Zaczął kopać i kiedy pojawił się kolor charakterystyczny dla epoki brązu, zawołał mnie i wspólnie zaczęliśmy pracować przy tym znalezisku - powiedział.

Wyjaśnił, że szybko przerwali prace, aby nie naruszyć kontekstu archeologicznego i niezwłocznie powiadomili konserwatora zabytków.

To dla nas ogromne przeżycie i wielka radość, że dzięki naszemu odkryciu możemy się przyczynić do lepszego poznania historii naszego regionu. Nie jesteśmy zawodowymi archeologami, a jedynie pasjonatami historii, którzy lubią ją odkrywać m.in. za pomocą wykrywaczy metali - powiedział Zachariasz.

Rzecznik konserwatora zabytków poinformował, że o przekazaniu skarbu do muzeum zdecyduje pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski. Prawdopodobnie znalezisko trafi właśnie do Muzeum Archeologicznego, gdzie zostanie poddane profesjonalnej konserwacji - dodał.

We wpisie Tymiński pogratulował znalazcom i podziękował, że zaraz po znalezieniu artefaktów powiadomili wydział zabytków archeologicznych.