Wyspa Ischia w Zatoce Neapolitańskiej przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie – ślub Venus Williams. Amerykańska tenisistka i była liderka światowego rankingu w piątek ma poślubić swojego duńsko-włoskiego narzeczonego, o osiem lat młodszego Andreę Pretiego. We wszystkich tematach dotyczących ceremonii pomaga jej siostra - Serena Williams. "To ja załatwiam sprawy" - przyznała młodsza z sióstr.

Serena i Venus Williams w trakcie ceremonii rozdania Oscarów w 2022 roku / Al Seib/A.M.P.A.S. / SplashNews.com / East News

Według agencji ANSA ślub Venus Williams i Andrei Pretiego odbędzie się w piątek na włoskiej wyspie Ischia, w malowniczej latarni morskiej Punta Imperatore.

Lista gości oraz szczegóły ceremonii są utrzymywane w tajemnicy, a w mediach pojawiają się niepotwierdzone informacje o obecności sióstr Williams na wyspie.

Jeśli chcesz wiedzieć, w jakich kwestiach Serena Williams chce doradzać siostrze, przeczytaj cały tekst.

Latarnia morska miejscem ceremonii

Jak podaje włoska agencja ANSA, ceremonia odbędzie się w malowniczej latarni morskiej Punta Imperatore, położonej na cyplu z widokiem na morze - jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w regionie.

Do latarni prowadzi ścieżka wykuta w tufie skalnym, licząca 155 stopni, a miejsce oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Po uroczystości goście mają przenieść się do jednej z restauracji w Forio. Lista zaproszonych pozostaje tajemnicą.

Wybór miejsca i tajemnicza lista gości

Włoska agencja ANSA podkreśla, że to właśnie podczas ubiegłorocznych wakacji w Sant’Angelo Venus Williams zdecydowała, że to Ischia będzie miejscem jej ślubu. Ceremonia zapowiadana jest jako wydarzenie "jak z bajki".

W mediach pojawiły się również niepotwierdzone informacje, jakoby siostry Williams - 45-letnia Venus i młodsza o 15 miesięcy Serena - wraz z rodziną i zespołem organizującym wesele miały już przybyć na wyspę. Ich obecność nie została jednak oficjalnie potwierdzona. Według doniesień mediów dziś wieczorem rodziny nowożeńców mają spotkać się na kolacji w nadmorskiej restauracji, do której dopłyną łodzią.

Serena Williams: "To ja załatwiam sprawy"

Serena Williams w rozmowie z magazynem "People" zdradziła, że to właśnie ona jest główną doradczynią modową i urodową siostry w tym wyjątkowym czasie. Rozmawiamy codziennie, bo dzieje się u nas tak wiele. A właściwie to powinnam powiedzieć inaczej. Venus ma tyle planów, że ja po prostu ciągle z nią rozmawiam - przyznała Serena.

Była tenisistka podkreśliła, że jej rola w przygotowaniach do ślubu jest nie do przecenienia. Chciała, żebym pomogła jej z kilkoma sukienkami, a może z fryzurami? Chciała dosłownie 14 fryzur - i pytała: "Co o tym myślisz?" Więc przesłała mi swoje propozycje i w ciągu 30 minut nie tylko je zrobiłam, ale też przygotowałam plik PDF, w którym pokazałam, która fryzura najlepiej pasuje do każdej osoby - opowiadała Serena.

To ja organizuję rzeczy. Planuję wszystko, jak wydarzenie. To ja załatwiam sprawy - dodała.

Wielkie sukcesy i powrót na kort

Venus Williams, uznawana za jedną z najwybitniejszych tenisistek w historii, ma na koncie 49 tytułów WTA, siedem triumfów w Wielkim Szlemie w singlu, 14 zwycięstw deblowych z Sereną oraz cztery złote medale olimpijskie. Po ponadrocznej przerwie wróciła na kort w lipcu, występując m.in. w turniejach w Waszyngtonie, gdzie przegrała z Magdaleną Fręch i US Open.