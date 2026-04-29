O godzinie 20:00 oficjalnie zakończono wszystkie zbiórki w ramach charytatywnego streamu prowadzonego przez Łatwoganga. Wspólna akcja z fundacją Cancer Fighters przyciągnęła uwagę całej Polski, a licznik zebranych środków zatrzymał się na imponującej kwocie ponad 282 milionów złotych. To absolutny rekord – nie tylko w kraju, ale i na świecie.

Łatwogang zebrał rekordową kwotę (na zdjęciu po prawej Bedoes)

Fundacja Cancer Fighters już teraz zapowiada, że trwa szczegółowe przeliczanie wszystkich wpłat. Na ten moment suma wynosi dokładnie 282 741 778,76 złotych, ale ostateczny wynik może być jeszcze wyższy. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie dane zostaną wkrótce zaktualizowane i udostępnione publicznie.

Wielkie serca, wielkie nazwiska

Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters na pomoc dzieciom z rakiem prowadzona była na żywo od 17 kwietnia i zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia o godz. 21:37.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Podczas 9-dniowej transmisji w akcję zaangażowało się wielu polskich celebrytów, m.in. Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Maciej Musiał, Cezary Pazura, Young Leosia, Roksana Węgiel, Sanah, Martyna Wojciechowska czy Małgorzata Kożuchowska.

Co dalej z zebranymi pieniędzmi?

Fundacja Cancer Fighters już rozpoczęła wydatkowanie środków. Jak poinformowano na stronie, do tej pory przekazano 3 675 306 złotych na najbardziej pilne potrzeby 54 podopiecznych. Organizacja zapowiada regularne raporty dotyczące wydawania zebranych pieniędzy, podkreślając, że pomoc trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

"Zbiórka za nami. Działamy dalej" - czytamy w oficjalnym komunikacie fundacji. Cancer Fighters podkreśla, że to dopiero początek kolejnych działań na rzecz dzieci walczących z nowotworami.