Na początku maja na lotnisku w Balicach ruszy wymiana urządzenia wspomagającego lądowanie samolotów przy ograniczonej widoczności. Obecnie działający system ILS ma już 23 lata i jest przestarzały. Prace potrwają do końca września. W październiku zacznie działać nowy system ILS. Czy to oznacza koniec problemów z lądowaniem i startowaniem samolotów w czasie mgieł?

W październiku zacznie działać nowy system ILS w Kraków Airport

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpocznie 4 maja wymianę urządzenia wspomagającego lądowanie samolotów przy ograniczonej widzialności (ILS/DME) na lotnisku Kraków Airport.

Prace potrwają kilka miesięcy i mogą spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu portu.

Jak poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Marcin Hadaj, wymiana urządzenia jest konieczna ze względu na zakończenie okresu eksploatacji dotychczasowego sprzętu, który działał od 23 lat. Nowy system ma zostać uruchomiony 1 października tego roku.

Utrudnienia dla pasażerów

W czasie wymiany systemu niemożliwe będzie wykonywanie precyzyjnych podejść do lądowania z wykorzystaniem ILS/DME.

"Może to skutkować w określonych przypadkach ograniczeniem dostępności lotniska w warunkach obniżonej widzialności. W sezonie letnim jednak takie sytuacje są niezwykle rzadkie" – podkreślił przedstawiciel PAŻP.

W tym okresie będą stosowane alternatywne procedury podejścia, m.in. z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej.

Nowy system i plany na przyszłość

Nowe urządzenie początkowo będzie wykorzystywane jako ILS I kategorii. Przejście na wyższą, drugą kategorię będzie możliwe po uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji przez lotnisko.

Władze Kraków Airport planują spełnić wymagania dla ILS II kategorii w pierwszym kwartale przyszłego roku, co pozwoli na lądowania w trudniejszych warunkach pogodowych.

Kraków Airport to drugie największe lotnisko w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. W 2025 roku skorzystało z niego ponad 13,2 mln osób. Obecnie port oferuje 140 połączeń do 34 krajów, obsługiwanych przez 26 linii lotniczych.



