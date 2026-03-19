O poranku w Koniakowie (woj. śląskie) wybuchł pożar karczmy. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Przed przyjazdem strażaków budynek karczmy w Koniakowie (powiat cieszyński) opuściło 11 osób. Nikt nie został poszkodowany. 

Ogień jest już opanowany. Na miejscu jest 9 zastępów straży. 

Przyczyny pożaru będą ustalane. 

