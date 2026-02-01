Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wybrana została nową szefową Polski 2050. W niedzielę gratulacje złożyła jej rywalizująca o to stanowisko Paulina Hennig-Kloska. "Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców" - stwierdziła.

Paulina Hennig-Kloska / Tomasz Gzell / PAP

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wybrana nową przewodniczącą partii Polska 2050.

W powtórzonej II turze wyborów zdobyła 350 głosów, jej rywalka Paulina Hennig-Kloska otrzymała 309 głosów.

Paulina Hennig-Kloska pogratulowała zwyciężczyni i podkreśliła konieczność pracy nad odzyskaniem zaufania wyborców.

W sobotę minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Poparło ją 350 spośród 659 głosujących członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób.

Hennig-Kloska: Katarzyno, gratuluję!

"Katarzyno serdecznie gratuluję! Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców" - napisała w niedzielę na platformie X Hennig-Kloska.

Polityczka podziękowała wszystkim członkiniom i członkom Polski 2050, którzy wzięli udział w sobotnich wyborach.

Szczególne podziękowania wyraziła dla 309 osób, które oddały na nią swój głos. "To zaufanie będzie dla mnie drogowskazem w pracy w kolejnych miesiącach" - dodała.