​"Sojusz od zawsze stoi na stanowisku, że Teheran nie może posiadać broni jądrowej i pozostaje to niezmienne" - oświadczył w środę sekretarz generalny NATO Mark Rutte w trakcie ćwiczeń wojskowych Cold Response w Norwegii. Podkreślił także, że jest w stałym kontakcie z sojusznikami w sprawie ewentualnych działań dotyczących odblokowania cieśniny Ormuz.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte

Rutte stwierdził, że NATO konsekwentnie sprzeciwia się możliwości uzyskania przez Iran zdolności nuklearnych oraz rozwojowi irańskiego potencjału rakiet balistycznych.

Mark Rutte: Iran nie może posiadać broni jądrowej

Zaznaczył, że ograniczenie tych zdolności jest kluczowe dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeśli chodzi o Iran i ryzyko uzyskania przez niego zdolności nuklearnych, NATO konsekwentnie podkreśla, że nie może do tego dojść - zaznaczył Mark Rutte.

W ocenie sekretarza generalnego wszyscy sojusznicy są zgodni co do konieczności przywrócenia żeglugi w cieśninie Ormuz, blokowanej przez Iran.

Tyle Rosja wydaje na zbrojenia. Szef NATO podał szczegóły

Zwrócił uwagę, że państwa NATO prowadzą konsultacje, aby wypracować najlepszy sposób rozwiązania tej sytuacji. Przypomniał, że Rosja przeznacza około 40 proc. budżetu państwa na obronność, co odpowiada mniej więcej 10 proc. jej dochodu narodowego.

Jak zaznaczył, środki te są wykorzystywane przez Kreml w konkretnych celach operacyjnych. Musimy być przygotowani na to, że Rosja może rzucić wyzwanie NATO. Czy to będzie w 2027, 2029, czy w 2031 roku - nie wiemy, ale musimy być gotowi - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu.

Sekretarz generalny NATO jako dobry przykład wskazał na Norwegię, która zwiększa produkcję w sektorze obronnym, a także rozwija współpracę przemysłową z partnerami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że działania te wzmacniają zdolności całego Sojuszu.

Ćwiczenia Cold Response 2026

Rutte wizytował w Norwegii ćwiczenia Cold Response 2026. W manewrach odbywających się w północnej Norwegii i Finlandii bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z 14 państw NATO.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi rozpoczął ataki odwetowe na Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który jest blokowany przez Iran od początku wojny. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.