Pierwsza w historii Polski farma wiatrowa na morzu, Baltic Power, ruszy z końcem tego roku. "Zakończyła się instalacja elementów przejściowych, łączących fundamenty z turbinami wiatrowymi. Obecnie trwa montaż turbin" - poinformował w czwartek Orlen. Baltic Power zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

/ Orlen/balticpower.pl / Materiały prasowe

Farma ma moc około 1,2 GW i zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych, co stanowi 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Budowa jest na zaawansowanym etapie – zakończono instalację elementów przejściowych łączących fundamenty z turbinami; prace montażowe turbin i kabli trwają.

Produkcja kluczowych komponentów odbywa się w polskich fabrykach, wykorzystywana jest krajowa stal.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Baltic Power znajduje się około 23 km od brzegu Morza Bałtyckiego w pobliżu Choczewa i Łeby, zajmuje powierzchnię 130 km kw. To pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce, którą budują wspólnie ORLEN oraz Northland Power. Projekt odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej kraju. Jak podaje Orlen, farma o mocy ok. 1,2 GW docelowo zasili w czystą energię ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych, co odpowiada 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zakończono kolejny etap budowy

Zakończenie instalacji elementów przejściowych, które łączą fundamenty - monopale z turbinami wiatrowymi, a także z morskimi stacjami elektroenergetycznymi, nastąpiło miesiąc po wbiciu w dno morza ostatniego z 78 monopali Baltic Power - podkreślił Orlen. Równolegle trwa montaż turbin oraz kabli eksportowych oraz międzyturbinowych na morskim placu budowy. W czwartkowym komunikacie dotyczącym zaawansowania inwestycji koncern potwierdził jednocześnie, że farma wiatrowa ma zostać uruchomiona pod koniec tego roku.

Orlen zwrócił uwagę, że produkcja komponentów dla elementów przejściowych Baltic Power odbywała się w zakładach na terenie Polski, w tym w fabrykach w Żarach, Niemodlinie i Łęknicy, gdzie wykorzystywano stal pochodzącą głównie z krajowych hut. Jak wyjaśnił koncern, każda z konstrukcji ma około 20 metrów długości, waży do 350 ton i została wykonywana pod konkretną lokalizację. Są tam pomosty wykorzystywane przez statki transportujące załogę do bezpiecznego wysadzania techników do niezbędnych prac serwisowych i konserwacyjnych przy turbinie, żurawie żeglarskie do bezpiecznego transportu narzędzi i części, jak również wewnętrzne instalacje elektryczne zasilające turbiny wiatrowe.

/ Orlen/balticpower.pl / Materiały prasowe

Codziennie na placu budowy Baltic Power pracuje około 20 statków, które zajmują się instalacją turbin wiatrowych, morskich kabli eksportowych i kabli międzyturbinowych. Koncern zapewnił, że postępują również prace przygotowawcze do odbiorów i testów już zainstalowanych ponad 30 turbin i obu morskich stacji elektroenergetycznych.

Według Orlenu w pracach instalacyjnych, których zakończenie planowane jest na drugą połowę tego roku, uczestniczyło dotąd ponad 80 statków i 4500 członków załogi, w tym np. techników i członków zespołu Baltic Power. Budowa Baltic Power w części morskiej rozpoczęła się w styczniu 2025 roku. Wcześniej, w 2023 roku ruszyły prace nad infrastrukturą lądową związaną z inwestycją.

