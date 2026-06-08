Ciężarówka przewróciła się w poniedziałkowy poranek na autostradzie A4 w Gliwicach, powodując ogromne utrudnienia dla kierowców. Trasa w kierunku Wrocławia przez wiele godzin była zablokowana.
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W poniedziałek rano na A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach przewróciła się ciężarówka, tarasując trasę w kierunku Wrocławia.
Według wstępnych ustaleń policjantów przyczyną zdarzenia mógł być wystrzał opony w ciężarówce - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
Pojazd przewrócił się na jezdnię. Na autostradę wysypało się przewożone przez niego zboże.
Autostrada w kierunku Wrocławia została zablokowana. Ruch kierowany był na pasy zjazdowe na węźle Sośnica, którymi można objechać zablokowany odcinek i wrócić potem na autostradę.
Po godzinie 15:00 policja poinformowała, że ruch na autostradzie został przywrócony. Ale na obecną chwilę w miejscu tego zdarzenia zamknięte są jeszcze lewe skrajne pasy w kierunku Wrocławia i Krakowa, wycinano tam uszkodzone bariery - zaznaczył dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach.