Tragedia w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Co najmniej 17 osób zginęło we wtorek w pożarze budynku biurowego - przekazała agencja AP, powołując się na informacje lokalnej policji.
Lokalna stacja telewizyjna Kompas podała, że pożar został już opanowany.
Część pracowników biurowca udało się ewakuować za pomocą drabin - poinformowała agencja AFP.
W chwili wybuchu pożaru na najwyższym piętrze mogło przebywać ok. 15 pracowników.
Siedmiopiętrowy budynek jest siedzibą firmy Terra Drone Indonesia, udostępniającej drony klientom z sektorów rolnictwa i górnictwa.