Tragedia w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Co najmniej 17 osób zginęło we wtorek w pożarze budynku biurowego - przekazała agencja AP, powołując się na informacje lokalnej policji.

Lokalna stacja telewizyjna Kompas podała, że pożar został już opanowany. 

Część pracowników biurowca udało się ewakuować za pomocą drabin - poinformowała agencja AFP. 

W chwili wybuchu pożaru na najwyższym piętrze mogło przebywać ok. 15 pracowników.

Siedmiopiętrowy budynek jest siedzibą firmy Terra Drone Indonesia, udostępniającej drony klientom z sektorów rolnictwa i górnictwa.