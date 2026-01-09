Policjanci z Piekar Śląskich poszukuje Tomasza Ziemby w związku z wydanymi za nim dwoma listami gończymi. Chodzi o oszustwo i utrudnianie pracy inspektorom PIP. Portal Ślązag podaje, że 35-latek przed paroma laty wziął udział w programie "Kuchenne rewolucje".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Tomasza Ziemba został już skazany przez sąd. Po zatrzymaniu czeka go pobyt w więzieniu za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem oraz udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy.

Policja apeluje

Funkcjonariusze z Piekar Śląskich proszą wszystkie osoby, mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką policji. Telefon kontaktowy to: 47 85 322 00.

Poszukiwany mężczyzna / KMP PIEKARY ŚLĄSKIE / Policja

Nieudana rewolucja

Portal Ślązag podaje, że Tomasz Ziemba był właścicielem lokalu, który kilka lat temu brał udział w programie "Kuchenne rewolucje". Chodzi o lokal z Piekar Śląskich, który był w kryzysie. W kuchni brakowało kucharza, a zespół nie miał doświadczenia w gotowaniu. Mimo przedstawionego przez Magdę Gessler pomysłu, rewolucja napotkała poważne trudności - kolacja finałowa nie odbyła się z powodu braku sprzętu do gotowania.

Po programie sytuacja nie uległa poprawie. Gdy telewizyjne kamery wróciły po 10 tygodniach, lokal był już zamknięty - właściciel zrezygnował z prowadzenia restauracji.