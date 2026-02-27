Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu miał 48-latek zatrzymany w związku z kolizją na torach w Wodzisławiu Śląskim. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe w Wodzisławiu Śląskim. Samochód osobowy wjechał tam rano w bok pociągu Kolei Śląskich.

Kiedy na miejsce przyjechały służby, w samochodzie nikogo nie było. Kierowca był poszukiwany.

Jak powiedziała RMF FM rzeczniczka wodzisławskiej policji Małgorzata Koniarska, funkcjonariusze wkrótce zatrzymali 48-latka.

Okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do badań.

Do zdarzenia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło przed 6 rano. Pociągiem Kolei Śląskich jechało 10 osób, nikt nie ucierpiał.

Na jednotorowej linii kolejowej Olza-Wodzisław przez pewien czas nie kursowały pociągi. Koleje Śląskie informują, że szlak został już udrożniony.