​Do niecodziennego odkrycia dotarli policjanci z Bielska-Białej w Śląskiem. Na terenie jednej z posesji znaleźli... 100 kilogramów narkotyków, o czym poinformował w piątek rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Paweł Nikiel. Zatrzymano 29-letniego Krzysztofa B. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Policjanci przejęli 100 kilogramów narkotyków na jednej z posesji w Bielsko-Białej (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Policjanci zabezpieczyli 100 kg narkotyków na posesji w Bielsku-Białej

Prokurator Nikiel poinformował, że kilka dni temu policjanci, opierając się na informacjach operacyjnych, przeszukali posesję w Bielsku-Białej.

Zastali tam 29-letniego Krzysztofa B. i jego partnerkę. W pomieszczeniach mieszkania i garażu znaleźli m.in. 42 wiadra z suszem roślinnym, przedmioty służące do porcjowania narkotyków, opakowania i chemikalia mogące służyć do przetwarzania środków odurzających. Była też gotówka: 21,8 tysięcy złotych oraz sprzęt elektroniczny.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Krzysztof B. uczestniczył w obrocie znaczną ilością środków odurzających oraz posiadał je w celu dalszej dystrybucji. Łączna ilość zabezpieczonych substancji obejmuje m.in. ponad 89 kg marihuany, 615 g żelek zawierających THC, ponad 10 kg oleju z zawartością THC oraz substancję psychotropową 2C-B - podał prokurator Paweł Nikiel.

Zatrzymany może trafić za kratki na 12 lat

29-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Częściowo się do niego przyznał. Trafił do aresztu na trzy miesiące.

Sąd podzielił argumentację prokuratora dotyczącą wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanego czynu, grożącej surowej kary oraz obawy matactwa i utrudniania postępowania - wyjaśnił Paweł Nikiel.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ.