"Łowcy głów" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach zatrzymali po pościgu na autostradzie A4 47-latka poszukiwanego listem gończym. W ujęciu uciekającego pomógł kierowca ciężarówki.

W zatrzymaniu 47-latka pomógł kierowca cieżarówki / Policja Śląska / Policja

47-letni mieszkaniec Zabrza był poszukiwany od 2026 roku listem gończym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach za oszustwa o znacznej wartości. W lutym sprawa 47-latka została przejęta przez "śląskich łowców głów", czyli Zespół Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkie Policji w Katowicach.

Mundurowi ustalili, że mężczyzna często zmienia miejsce pobytu. Policjanci dowiedzieli się też, jakim autem jeździ 47-latek.

We wtorek 24 lutego "łowcy głów" razem z funkcjonariuszami z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach chcieli zatrzymać auto, którym jechał mężczyzna. Doszło do tego w Żernicy na autostradzie A4. Poszukiwany próbował uciekać.

Po krótkim pościgu policjanci zdołali zatrzymać kierowaną przez mężczyznę Toyotę. Jak informują, "na szczególne słowa uznania zasługuje postawa kierującego samochodem ciężarowym". Mężczyzna, widząc w lusterku prowadzony pościg, uniemożliwił uciekającemu mężczyźnie zjazd na drogę.

Mężczyzna spędzi najbliższe 2 lata i 8 miesięcy w zakładzie karnym.