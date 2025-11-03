Rząd wprowadza nowe przepisy, które nakładają na właścicieli mieszkań i innych nieruchomości obowiązek montażu czujników czadu i dymu. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie liczby tragicznych wypadków związanych z pożarami oraz zatruciami tlenkiem węgla. Sprawdź, kogo dotyczą nowe regulacje, od kiedy będą obowiązywać i jakie działania już są podejmowane w regionach.

Kiedy trzeba zamontować czujniki czadu i dymu? Nowe regulacje dla właścicieli nieruchomości / Shutterstock

Od 23 grudnia 2024 r. nowe budynki mieszkalne muszą być wyposażone w czujniki dymu i czadu.

Obowiązek obejmie wszystkie mieszkania z piecami na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe do 1 stycznia 2030 r.

W regionach już ruszyły kampanie edukacyjne i programy wsparcia w zakupie czujników .

Nowe przepisy - czujniki czadu i dymu obowiązkowe w mieszkaniach

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia, która nakłada na właścicieli mieszkań, pomieszczeń handlowych, produkcyjnych i magazynowych obowiązek montażu czujników dymu oraz tlenku węgla. Zmiany mają na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy ryzyko pożarów i zatruć czadem znacząco wzrasta.

Kogo obejmą nowe regulacje?

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, w których odbywa się spalanie paliw stałych, ciekłych lub gazowych, a także lokali przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich. Obowiązek montażu czujników w nowo powstałych budynkach mieszkalnych oraz jednostkach hotelowych zaczął obowiązywać już od 23 grudnia 2024 roku.

W przypadku istniejących lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie, czujniki muszą zostać zamontowane do 30 czerwca 2026 roku. Natomiast dla wszystkich pozostałych mieszkań z piecami na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, termin graniczny to 1 stycznia 2030 roku.

Szczegółowy harmonogram wdrażania obowiązku

Nowelizacja przewiduje kilka etapów wdrażania nowych przepisów:

Od 23 grudnia 2024 r. - obowiązek dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych i hoteli.

- obowiązek dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych i hoteli. Od 1 stycznia 2026 r. - obowiązek dla obiektów, dla których pozwolenia na użytkowanie lub budowę wydano przed wejściem w życie rozporządzenia.

- obowiązek dla obiektów, dla których pozwolenia na użytkowanie lub budowę wydano przed wejściem w życie rozporządzenia. Od 30 czerwca 2026 r. - obowiązek dla istniejących lokali hotelarskich.

- obowiązek dla istniejących lokali hotelarskich. Od 1 stycznia 2030 r. - obowiązek dla wszystkich mieszkań z urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

Kampanie edukacyjne i wsparcie dla mieszkańców

Jak informuje Portal Samorządowy, w wielu regionach już rozpoczęto działania informacyjne i edukacyjne. W województwie świętokrzyskim zainaugurowano ogólnopolską kampanię "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z pożarami i tlenkiem węgla. W ramach programu lokalne władze przeznaczyły środki na zakup czujników, które trafią do mieszkańców jeszcze w tym roku.

Władze regionu świętokrzyskiego już od 2024 roku przekazały mieszkańcom ponad 2,7 tysiąca czujników dymu i czadu, a działania te będą kontynuowane w kolejnych latach.

Skuteczność czujników w praktyce

Statystyki pokazują, że czujniki dymu i tlenku węgla realnie ratują życie. W 2024 roku strażacy w województwie świętokrzyskim interweniowali 714 razy przy pożarach budynków mieszkalnych, w których zginęło 14 osób, a 69 zostało rannych. Zdarzeń związanych z tlenkiem węgla było 114 - 18 osób zostało rannych, a jedna zginęła. Komendant wojewódzki PSP podkreśla, że w domach wyposażonych w czujniki nie odnotowano ofiar śmiertelnych, a liczba poszkodowanych była minimalna.

Czujnik dymu to niewielkie urządzenie, które w przypadku wykrycia zadymienia ostrzega domowników głośnym sygnałem dźwiękowym, dając im czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Każdy z lokatorów otrzymuje także materiały informacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Objawy zatrucia obejmują zaburzenia koncentracji, zawroty i ból głowy, osłabienie, wymioty, drgawki, spowolniony oddech i zaburzenia tętna. W przypadku podejrzenia zatrucia należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc.

Do najczęstszych przyczyn zatruć należą niedrożność przewodów kominowych, brak właściwej wentylacji oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych. Regularne przeglądy techniczne i dbałość o stan instalacji to kluczowe elementy zapobiegania tragediom.

Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez obowiązkowy montaż czujników dymu i czadu. Wprowadzenie tych urządzeń do każdego mieszkania z piecem na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe może znacząco ograniczyć liczbę ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Władze lokalne już teraz podejmują działania edukacyjne i wspierają mieszkańców w zakupie czujników, które mogą uratować życie.