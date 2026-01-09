6300 zł brutto miesięcznie za etap podstawowy, który trwa 27 dni, zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie - oto co można zyskać, pełniąc dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, czyli DZSW. Jakie wymagania trzeba spełnić? Jak można się zapisać? Jakie są terminy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 2026 roku - zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej?

Zdj. poglądowe / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa 2026 - terminy

Ci, którzy chcą sprawdzić się w nowych warunkach, zdobyć wojskowe przeszkolenie lub rozpocząć swoją przygodę z wojskiem, mogą się zapisać na szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szkolenia odbywają się na terenie jednostek wojskowych w całej Polsce i trwają 27 dni. W jakich terminach w 2026 roku można to zrobić? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji poinformowało, że:

12 stycznia - 7 lutego,

9 lutego - 7 marca,

9 marca - 4 kwietnia,

4 maja - 30 maja,

8 czerwca - 4 lipca,

13 lipca - 8 sierpnia,

17 sierpnia - 12 września,

28 września - 24 października,

16 listopada - 12 grudnia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - terminy na 2026 rok / Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji / Materiały prasowe

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Do służby może zgłosić się każdy, kto ma co najmniej 18 lat, posiada polskie obywatelstwo i co najmniej podstawowe wykształcenie. Na liście wymagań znalazły się też takie kwestie, jak nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna czy brak karalności za umyślne przestęstwo.

Jak można się zapisać na szkolenie podstawowe?

Chcąc zapisać się na szkolenie wojskowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trzeba zarejestrować się na portalu www.zostanzolnierzem.pl/#/login .

Po zalogowaniu - jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji - chętna osoba zostanie zaproszona do Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie przejdzie zasadniczy etap rekrutacji oraz otrzyma powołanie na szkolenie podstawowe. Należy wtedy mieć przy sobie następujące dokumenty: wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - w szczególności potwierdzający posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także ewentualnie prawo jazdy.