Steve Kapuadi w Widzewie

Dołączenie do Widzewa i gra w nim będzie dla mnie dużą motywacją. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego występu. Wiem, jakie są cele na nadchodzące tygodnie. Chcemy awansować dalej w Pucharze Polski i wygrywać mecze w lidze. Zrobię wszystko, by pomóc drużynie - powiedział Kapuadi, cytowany na stronie Widzewa.

Jednym z celów na zimowe okienko transferowe było pozyskanie stopera z wiodącą lewą nogą - zaznaczył pełnomocnik zarządu Widzewa ds. sportu Dariusz Adamczuk.

Realizacja tego ruchu nie była łatwym zadaniem, bo na rynku obecnie jest deficyt zawodników o charakterystyce, której szukaliśmy. Sięgnęliśmy po Steve'a, który spełnia nasze oczekiwania, zna realia ligi i jest gotowy do tego, żeby z marszu wskoczyć do rywalizacji o miejsce w składzie. Jego przyjście daje nam kilka dodatkowych opcji w obronie, także pod względem taktyki stosowanej przez trenera - dodał.

Steve Kapuadi może zagrać na mundialu

Steve Kapuadi, piłkarz o kongijsko-francuskich korzeniach, swoją karierę zaczynał we Francji, trenując w młodzieżowych zespołach Le Mans i Angers. Następnie występował w rezerwach belgijskich klubów Zulte Waregem i Gent. Od 2019 roku rozwijał się w lidze słowackiej, gdzie reprezentował Inter Bratysława oraz AS Trencin. Latem 2022 roku przeniósł się do polskiego klubu.

W 2025 roku Kapuadi otrzymał powołanie do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, dla której rozegrał dwa mecze towarzyskie. Już w marcu kadra DR Konga, z Kapuadim w składzie, powalczy w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.