Steve Kapuadi pożegnał się z warszawską Legią, ale nie z polską Ekstraklasą. Obrońca reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga zasilił ekipę Widzewa Łódź.
- Steve Kapuadi został nowym piłkarzem Widzewa Łódź, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa.
- Obrońca ma 27 lat i jest reprezentantem Demokratycznej Republiki Konga, urodził się we Francji.
- Jakie statystyki w Legii miał piłkarz?
27-letni Steve Kapuadi przeszedł z Legii do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego.
Piłkarz podpisał kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Będzie występował z numerem 53.
Pierwszym przystankiem Kapuadiego w Polsce była Wisła Płock. W sezonie 22/23 w barwach "Nafciarzy" rozegrał 26 meczów w Ekstraklasie.
Od sezonu 2023/24 Kapuadi był piłkarzem Legii Warszawa. W klubie ze stolicy rozegrał 69 meczów i strzelił cztery gole w Ekstraklasie.
W Lidze Europy i Konferencji rozegrał 31 spotkań, zdobywając dwie bramki. Sięgnął też z Legią po Puchar i Superpuchar Polski. Łącznie w Ekstraklasie rozegrał 95 spotkań.