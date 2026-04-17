W nocy z czwartku na piątek mieszkańcy trzypiętrowego bloku w Mysłowicach (woj. śląskie) przeżyli chwile grozy. Wszystko przez ulatniający się gaz w jednym z mieszkań. Sytuacja wymagała natychmiastowej ewakuacji 33 osób.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy (z czwartku na piątek) w trzypiętrowym budynku w Mysłowicach, gdy jeden z lokatorów, będący najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, odkręcił kurek w kuchence gazowej. 

W efekcie zapach gazu był wyczuwalny w całym budynku. 

Akcja służb i ewakuacja mieszkańców

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy mieszkańcy - w sumie 33 osoby -  zostali ewakuowani. 

Dla lokatorów, którzy musieli opuścić swoje mieszkania, podstawiono miejski autobus, w którym mogli przeczekać akcję służb.

Po około dwóch godzinach intensywnych działań strażaków i dokładnym przewietrzeniu budynku mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. 

Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

