Do niecodziennego wypadku doszło w piątek na autostradzie A4 w Katowicach. Potrącona została kobieta, która prawdopodobnie przebiegała przez jezdnię.

Według wstępnych ustaleń policji kobieta najprawdopodobniej próbowała przebiegać przez autostradę. Miała być nietrzeźwa. W wypadku doznała m.in. urazu nogi. 

Do zdarzenia doszło w rejonie stacji benzynowej i centrum handlowego. 

Dwa autostradowe pasy w kierunku Wrocławia zostały zablokowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

