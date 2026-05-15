Jest decyzja Sejmu o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej (WAM). Zakłada ona powołanie w Łodzi, od 1 lipca br., uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu łódzkiej akademii.
- Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi - start uczelni od 1 lipca 2026.
- WAM ma zapewnić wykwalifikowaną kadrę medyczną dla polskich sił zbrojnych, wojsk NATO i wsparcie dla cywilnej służby zdrowia.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Za przyjęciem ustawy zagłosowało 275 posłów, 163 wstrzymało się od głosu, jedna osoba była przeciw. Teraz ustawa trafi do Senatu.
"Sejm zdecydował dziś o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali za tą bardzo dobrą i potrzebną decyzją. Budowa Akademii, tworzenie wojsk medycznych to inwestycja nie tylko w zdolności Wojska Polskiego, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo naszego społeczeństwa" - oświadczył po głosowaniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na X.