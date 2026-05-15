WAM odpowiedzią na potrzeby wojska

Projekt ustawy o utworzeniu WAM w Łodzi opracowało ministerstwo obrony we współpracy z resortami zdrowia oraz nauki. Odtworzenie w Łodzi uczelni kształcącej lekarzy wojskowych ma być odpowiedzią na ryzyko utraty zdolności medycznych armii.

Utworzenie WAM ma zabezpieczyć aktualne potrzeby Sił Zbrojnych RP i stojące przed wojskową służbą zdrowia wyzwania, nie tylko w kontekście zabezpieczenia medycznego resortu, ale także wojsk sojuszu NATO oraz wzmocnienia powszechnego systemu opieki zdrowotnej, a tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Ma to być także element długofalowej polityki państwa w zakresie obronności, odporności kryzysowej oraz zabezpieczenia medycznego żołnierzy, która nabrała szczególnego znaczenia po wybuchu w 2022 r. wojny za wschodnią granicą Polski.

PiS chciał uczelni w Warszawie

W piątek Sejm odrzucił poprawki opozycji do rządowego projektu ustawy. W tym proponowaną przez PiS zmianę mówiącą o tym, by to Warszawa, a nie Łódź była siedzibą uczelni. Nie przyjęto również poprawki zgłoszonej przez Konfederację dotyczącej finansowania kształcenia na WAM żołnierzy obcych armii; chodziło o to, aby ich studia nie odbywały się na koszt polskiego podatnika.

Jesteśmy przeciwni tej poprawce, ale nie z punktu widzenia celu, lecz tego, że te historie są już rozwiązane przez wieloletnią praktykę funkcjonującą w siłach zbrojnych. Wszystkie uczelnie wojskowe na różny, uregulowany sposób sankcjonują szkolnictwo - odpłatnie, nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności. Nie chcemy sobie wiązać rąk i wytracać z równowagi uczelni, które od lat funkcjonują w Polsce - wyjaśnił na piątkowej połączonej Komisji Obrony Narodowej i Zdrowia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Przyjęto poprawki zgłoszone przez kluby KO i Lewicy; nie zawierały one istotnych zmian wpływających na kształt projektu ustawy.

Studia dla ratowników już w tym roku

Ustawa zakłada powołanie w Łodzi, od 1 lipca br., uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie kształcić jednocześnie ok. 800-1200 studentów, osiągając poziom ok. 250-350 absolwentów rocznie.

Jak poinformował Tomczyk, MON chciałby uruchomić studia dla ratowników już w roku akademickim 2026/27, natomiast dla lekarzy wojskowych - w roku 2027/28. Koszt reaktywacji WAM w Łodzi oszacował na ok. 500 mln zł.

Odtworzenie w Łodzi zlikwidowanej w 2002 r. Wojskowej Akademii Medycznej, szef MON zapowiedział w maju 2024 r. Wtedy też list intencyjny o współpracy w tej sprawie podpisali przedstawiciele władz miasta, regionu i resortu obrony narodowej.

W marcu br. Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu Skarbowi Państwa w formie darowizny miejskiej działki w celu odtworzenia w tym miejscu WAM. Nieruchomość o powierzchni ponad 2500 mkw. i wartości 1,25 mln zł znajduje się przy ul. 6 Sierpnia i już w przeszłości była wykorzystywana przez wojsko.

Obecnie na terenie dawnego WAM - w strukturach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - działa Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, które szkoli kadry sanitarne i medyczne dla wojska.