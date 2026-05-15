Sześć nienaruszonych bransolet, wykonanych z litego złota, zostało znalezionych w lesie w pobliżu miejscowości Rold. Duńscy archeolodzy już mówią o trzecim największym skarbie złota z epoki wikingów w tym kraju. Bransolety pochodzą z czasów, gdy Dania zaczynała się jednoczyć w jedno królestwo. Złoto było wówczas zarezerwowane dla elit społecznych.

Złote bransolety z epoki wikingów ujawnione przez przypadek w Danii / Foto. Nordjyske Museer /

W lesie niedaleko miejscowości Rold odkryto sześć złotych bransolet z epoki wikingów, leżących tam ponad 1000 lat.

Bransolety ważą łącznie 762,5 grama i są trzecim co do wielkości skarbem złota z tego okresu w Danii.

Ozdoby symbolizowały władzę i status elit wikingów, a ich doskonały stan wskazuje na znaczenie społeczne właścicieli.

Znalezisko datowane jest na lata 900-1000 n.e., czas jednoczenia Danii pod rządami Haralda Sinozębego.

Pod koniec kwietnia mieszkaniec regionu Himmerland przyniósł do działu archeologicznego Nordjyske Museer dwa pierścienie z litego złota, które znalazł przy polnej drodze w lesie niedaleko Rold. Już pierwsze oględziny potwierdziły, że nie są to zwykłe przedmioty - archeolodzy natychmiast rozpoznali w nich złote bransolety z epoki wikingów.

To zupełnie wyjątkowe znalezisko. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym w naszym muzeum - nie kryje emocji archeolog Torben Sarauw.

Odkrycie wywołało natychmiastową reakcję - archeolodzy ruszyli na miejsce, by przeprowadzić dokładniejsze badania.

Sześć bransolet i 762,5 grama czystego złota

Szybko okazało się, że to dopiero początek. Przeszukiwanie terenu przy użyciu wykrywacza metali pozwoliło odnaleźć kolejną bransoletę w pobliżu pierwszych dwóch, a następnie jeszcze trzy, oddalone o około 15 metrów. Wszystkie były nienaruszone, wykonane z litego złota i pochodziły z epoki wikingów.

Łącznie archeolodzy udokumentowali sześć złotych bransolet o imponującej łącznej wadze 762,5 grama. To znalezisko plasuje się na trzecim miejscu pod względem wielkości skarbów złota z epoki wikingów w Danii, ustępując jedynie słynnemu Tissøringen z 1977 roku oraz skarbowi Fæsted z 2016 roku.

Rzadkość złotych znalezisk i kunszt rzemiosła

Złote bransolety tego typu były oznaką władzy, bogactwa i politycznych powiązań / Foto. Nordjyske Museer /

Wśród odnalezionych bransolet znalazły się zarówno skręcone z dwóch prętów, jak i gładkie pierścienie wykonane z litego pręta lub drutu. Część z nich zdobiły charakterystyczne "węzły biegowe", a jedna wyróżniała się ozdobnym wzorem zygzaków i trójkątów. Tego typu ozdoby były symbolem statusu i władzy wśród elit wikingów.

Złote przedmioty z epoki wikingów są znacznie rzadsze niż podobne znaleziska ze srebra. Złoto było wówczas zarezerwowane dla najwyższych warstw społecznych, co czyni odkrycie jeszcze bardziej niezwykłym.

Symbol władzy i potęgi

Bransolety datowane są na późną fazę epoki wikingów, czyli lata 900-1000 n.e. To okres, w którym Dania zaczynała się jednoczyć w jedno królestwo, co Harald Sinozęby kazał wyryć runami na słynnym kamieniu z Jelling około 965 roku.

Złote bransolety tego typu były oznaką władzy, bogactwa i politycznych powiązań. Ich właściciele mogli być związani z rodzącą się duńską monarchią. Nienaruszony stan wszystkich sześciu bransolet sugeruje, że nie były one zwykłym środkiem płatniczym, lecz stanowiły widoczny znak rangi oraz symbol lojalności i przynależności społecznej.

Planowane jest, by już przed wakacjami bransolety zostały udostępnione publiczności w Muzeum Historycznym w Aalborgu.