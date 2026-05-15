Sześć nienaruszonych bransolet, wykonanych z litego złota, zostało znalezionych w lesie w pobliżu miejscowości Rold. Duńscy archeolodzy już mówią o trzecim największym skarbie złota z epoki wikingów w tym kraju. Bransolety pochodzą z czasów, gdy Dania zaczynała się jednoczyć w jedno królestwo. Złoto było wówczas zarezerwowane dla elit społecznych.
- W lesie niedaleko miejscowości Rold odkryto sześć złotych bransolet z epoki wikingów, leżących tam ponad 1000 lat.
- Bransolety ważą łącznie 762,5 grama i są trzecim co do wielkości skarbem złota z tego okresu w Danii.
- Ozdoby symbolizowały władzę i status elit wikingów, a ich doskonały stan wskazuje na znaczenie społeczne właścicieli.
- Znalezisko datowane jest na lata 900-1000 n.e., czas jednoczenia Danii pod rządami Haralda Sinozębego.
Pod koniec kwietnia mieszkaniec regionu Himmerland przyniósł do działu archeologicznego Nordjyske Museer dwa pierścienie z litego złota, które znalazł przy polnej drodze w lesie niedaleko Rold. Już pierwsze oględziny potwierdziły, że nie są to zwykłe przedmioty - archeolodzy natychmiast rozpoznali w nich złote bransolety z epoki wikingów.
To zupełnie wyjątkowe znalezisko. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym w naszym muzeum - nie kryje emocji archeolog Torben Sarauw.
Odkrycie wywołało natychmiastową reakcję - archeolodzy ruszyli na miejsce, by przeprowadzić dokładniejsze badania.
Szybko okazało się, że to dopiero początek. Przeszukiwanie terenu przy użyciu wykrywacza metali pozwoliło odnaleźć kolejną bransoletę w pobliżu pierwszych dwóch, a następnie jeszcze trzy, oddalone o około 15 metrów. Wszystkie były nienaruszone, wykonane z litego złota i pochodziły z epoki wikingów.
Łącznie archeolodzy udokumentowali sześć złotych bransolet o imponującej łącznej wadze 762,5 grama. To znalezisko plasuje się na trzecim miejscu pod względem wielkości skarbów złota z epoki wikingów w Danii, ustępując jedynie słynnemu Tissøringen z 1977 roku oraz skarbowi Fæsted z 2016 roku.
Wśród odnalezionych bransolet znalazły się zarówno skręcone z dwóch prętów, jak i gładkie pierścienie wykonane z litego pręta lub drutu. Część z nich zdobiły charakterystyczne "węzły biegowe", a jedna wyróżniała się ozdobnym wzorem zygzaków i trójkątów. Tego typu ozdoby były symbolem statusu i władzy wśród elit wikingów.
Złote przedmioty z epoki wikingów są znacznie rzadsze niż podobne znaleziska ze srebra. Złoto było wówczas zarezerwowane dla najwyższych warstw społecznych, co czyni odkrycie jeszcze bardziej niezwykłym.
Bransolety datowane są na późną fazę epoki wikingów, czyli lata 900-1000 n.e. To okres, w którym Dania zaczynała się jednoczyć w jedno królestwo, co Harald Sinozęby kazał wyryć runami na słynnym kamieniu z Jelling około 965 roku.
Złote bransolety tego typu były oznaką władzy, bogactwa i politycznych powiązań. Ich właściciele mogli być związani z rodzącą się duńską monarchią. Nienaruszony stan wszystkich sześciu bransolet sugeruje, że nie były one zwykłym środkiem płatniczym, lecz stanowiły widoczny znak rangi oraz symbol lojalności i przynależności społecznej.
Planowane jest, by już przed wakacjami bransolety zostały udostępnione publiczności w Muzeum Historycznym w Aalborgu.