Policjanci ustalili tożsamość kobiety, która nie pamiętała, jak się nazywa i gdzie mieszka. Jest to 76-letnia mieszkanka Bytomia. Seniorka została przekazana pod opiekę rodziny.

Policjanci ustalili tożsamość seniorki / Shutterstock

Sosnowieccy policjanci informowali, że dziś ok. godz. 8:20 seniorka wsiadła do tramwaju nr 15 na przystanku Centrum Przesiadkowe Zawodzie w Katowicach.

W czasie rozmowy z funkcjonariuszami policji nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Okazało się, że nie pamięta swoich danych ani miejsca zamieszkania.

Mundurowi ustalili tożsamość kobiety

Jest to 76-letnia mieszkanka Bytomia. Seniorka została przekazana pod opiekę rodziny. "Dziękujemy wszystkim za pomoc" - przekazali.