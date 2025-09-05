W Hiszpanii zapadła ważna decyzja w sprawie ochrony praw konsumentów. Pierwszy raz nałożono karę na firmę, która zadzwoniła do osoby zarejestrowanej na Liście Robinson - oficjalnym rejestrze osób, które nie chcą otrzymywać niechcianych komunikatów marketingowych. Choć sprawa dotyczy telefonu z 2023 roku, to decyzję o karze wydano dopiero dwa lata później. Przedsiębiorstwo musi zapłacić 5000 euro.

Firma musi zapłacić 5000 euro za połączenie marketingowe / Shutterstock

Przepisy dotyczące niechcianych telefonów

W ostatnich latach Hiszpanie, podobnie jak Polacy, coraz częściej skarżą się na niezamówione połączenia marketingowe. Problem ten stał się na tyle poważny, że władze zdecydowały się na aktualizację ustawy telekomunikacyjnej.

Nowe przepisy weszły w życie 29 czerwca 2023 roku. Zgodnie z ustawą zabrania się wykonywania telefonów marketingowych bez wyraźnej zgody odbiorcy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy osoba wyraziła zgodę lub była klientem danej firmy w ciągu ostatniego roku - informuje portal okdiario.com

Celem zmian było przede wszystkim zwiększenie ochrony prywatności obywateli i ograniczenie uciążliwych praktyk marketingowych. Firmy, które złamią nowe zasady, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi - nawet do dwóch milionów euro, w zależności od skali naruszenia.



Pierwsza taka decyzja

Sprawa, w której zdecydowano o grzywnie, dotyczy sytuacji z lipca 2023 roku - informują hiszpańskie media. Wówczas agencja marketingowa Adverbis Spain, S.L. wykonała połączenie marketingowe do osoby zarejestrowanej na Liście Robinson. Rejestr ten pozwala obywatelom zastrzec sobie brak zgody na kontakty marketingowe.

Poszkodowany zgłosił sprawę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD), która w połowie 2025 r. nałożyła na firmę karę w wysokości 5 000 euro. Wysokość grzywny była uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa - w przypadku większych firm kara mogłaby być znacznie wyższa.

Jak chronić się przed niechcianymi telefonami w Polsce?

W Polsce problem niechcianych połączeń handlowych i telefonicznego spamu również jest powszechny. W przypadku podejrzenia próby oszustwa telefonicznego należy niezwłocznie zgłosić sprawę na policję lub do CERT Polska , który zajmuje się cyberbezpieczeństwem.

Warto korzystać z funkcji blokowania numerów dostępnych w smartfonach. Można też zainstalować aplikacje antyspamowe, które automatycznie rozpoznają i blokują połączenia z podejrzanych numerów.

Należy pamiętać, aby w trakcie rozmowy z nieznaną osobą nie podawać danych osobowych, numerów kont czy haseł, nawet jeśli rozmówca podaje się za pracownika banku lub urzędu. W razie wątpliwości należy rozłączyć się i samodzielnie zadzownić.