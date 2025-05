Nie udało się uratować 44-letniego motocyklisty, który wypadł z drogi i uderzył w przydrożny słup. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem na dk 81 w Mikołowie, przed CH Auchan, w kierunku Katowic. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia, które mogą potrwać do godz. ok. 21.