Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w nielegalnym składowaniu odpadów na terenie powiatu kolskiego. Proceder odbywał się na terenie byłej żwirowni. Zatrzymanym postawiono zarzuty z art. 183 Kodeksu karnego - za tego typu przestępstwa grozi nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali siedem osób podejrzanych o nielegalne składowanie odpadów na terenie byłej żwirowni w powiecie kolskim.

Zatrzymani tłumaczyli, że przewożony materiał to biomasa - inspektorzy ochrony środowiska potwierdzili, że to nielegalne odpady.

Za udział w procederze grozi do 10 lat więzienia; prokuratura zastosowała dozory policyjne i poręczenia majątkowe.

Do zatrzymań doszło 27 i 28 maja. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu we współpracy z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpracowali nielegalny proceder prowadzony na terenie dawnej żwirowni w powiecie kolskim.

Z pomocą drona policjanci zarejestrowali ciężarówkę, która rozładowywała odpady - była to mieszanina ziemi, plastiku, gąbki oraz pozostałości mogących pochodzić z rozbiórek pojazdów i innych przedmiotów. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania.

Na miejscu zatrzymano kierowcę ciężarówki podczas rozładunku, operatora koparki oraz drugiego kierowcę oczekującego na wjazd. Wśród zatrzymanych znalazła się także osoba podejrzana o zorganizowanie całego procederu. Następnego dnia na przesłuchania trafiły kolejne trzy osoby.

Nielegalne wysypisko w Wielkopolsce

Zatrzymani twierdzili, że przewożony materiał to biomasa wykorzystywana do uprawy wierzby energetycznej. Jednak obecni na miejscu inspektorzy ds. zwalczania przestępstw środowiskowych jednoznacznie potwierdzili, że są to odpady niedopuszczone do wykorzystania przy rekultywacji terenu.

Wszystkim siedmiu osobom przedstawiono zarzuty nielegalnego składowania odpadów w sposób mogący zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, a także środowisku naturalnemu. Jednemu z podejrzanych - uznawanemu za organizatora procederu - postawiono dodatkowy zarzut kierowania tą działalnością.

Prokuratura Rejonowa w Kole, która nadzoruje śledztwo, zastosowała wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze - dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.