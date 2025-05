Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze ekspresowej S3 w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Auto jadące pod prąd uderzyło tam w prawidłowo poruszający się samochód.

Zdjęcie z miejsca wypadku / ogn. Michał Molenda / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku doszło ok. godz. 15:40. Strażacy z komendy powiatowej w Jaworze informują, że do zderzenia doprowadził kierowca auta, który wjechał na S3 pod prąd na zjeździe Sady Dolne.

Zdjęcie z miejsca wypadku / ogn. Michał Molenda / Państwowa Straż Pożarna

Osoby podróżujące samochodami samodzielnie je opuściły jeszcze przed przyjazdem służb. Dwie z nich trafiły do szpitala.

Służby na miejscu wypadku / ogn. Michał Molenda / Państwowa Straż Pożarna

Policja będzie szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego wypadku.

Co zrobić, gdy przez pomyłkę wjedziemy pod prąd na autostradę lub drogę ekspresową? Policja przypomina, że powinniśmy się zatrzymać na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne.

Należy też wezwać służbę drogową lub policję, która pomoże nam bezpiecznie wyjechać z trasy.