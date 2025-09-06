Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wypadku, do którego doszło w sobotę na śląskim odcinku autostrady A1. Motocyklista wypadł z jezdni i uderzył w bariery.
Po godz. 15:00 na śląskim odcinku autostrady A1, w pobliżu węzła Sośnica, doszło do tragicznego w skutkach wypadku.
Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, motocyklista wypadł tam z jezdni i uderzył w bariery.
W wypadku zginęła jedna osoba, a druga została ranna.
GDDKiA podała, że zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku Katowic.
Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 18:15.