W Polsce rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski ostrzega, że tegoroczne warianty wirusa wywołują u młodszych objawy podobne do anginy, a u starszych mogą prowadzić do zapalenia płuc. W drugiej połowie września ruszą darmowe szczepienia preparatem Moderna.

Wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce. Nowe warianty, darmowe szczepienia i apel do seniorów / Shutterstock

Jak informuje w rozmowie z PAP dr Paweł Grzesiowski, w tym roku w Polsce pojawiły się dwa nowe podtypy wariantu omikron - NP i LP. U młodszych osób dominują objawy silnego zapalenia gardła, przypominające anginę. U osób starszych i przewlekle chorych częściej dochodzi do powikłań, takich jak zapalenie płuc.

Dlatego tak istotne jest, żeby osoby powyżej 60. roku życia i z chorobami przewlekłymi zaszczepiły się w pierwszej kolejności - podkreśla szef GIS.

Do Polski trafi około miliona dawek szczepionki firmy Moderna, zakupionych w ramach unijnego przetargu. Dostawa spodziewana jest między 8 a 10 września. Szczepionki będą dystrybuowane do aptek i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie będzie można zaszczepić się bezpłatnie.

Preparatem Moderna, dzięki zakupowi przez Ministerstwo Zdrowia oraz refundacji z NFZ, będziemy mogli zaszczepić się nieodpłatnie, w ramach szczepień populacyjnych - wyjaśnia dr Grzesiowski. Za szczepienie innymi preparatami, dopuszczonymi w Polsce, trzeba będzie zapłacić. W zeszłym sezonie komercyjnie dostępna była szczepionka Pfizera. Można spodziewać się, że w tym roku będzie podobnie.

W tym sezonie nie będzie dostępna szczepionka białkowa firmy Novavax. Najwyraźniej producent koncentruje się na rynku amerykańskim, a nie europejskim, przez co nie złożył oferty w ramach europejskiego przetargu - ocenia Grzesiowski.

Wyraźny wzrost zachorowań

Z danych GIS wynika, że w ostatnim tygodniu lekarze rodzinni zgłosili prawie 5 tys. przypadków Covid-19, podczas gdy wcześniej było to 1200-1300. Wzrost zachorowań widać także po liczbie wykonywanych testów oraz w statystykach innych krajów europejskich.

Dr Grzesiowski podkreśla, że aktywacja wirusa następuje w tym roku później niż w poprzednim sezonie, kiedy wzrost zachorowań notowano już w lipcu.

Szczepionka Moderna, która trafi do Polski, została zaktualizowana i uwzględnia nowe warianty wirusa. Eksperci apelują, by szczególnie osoby starsze i przewlekle chore skorzystały z możliwości bezpłatnego szczepienia.