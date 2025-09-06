Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim. Pomiędzy Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim dachował bus.

Pięć osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do wypadku na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim doszło przed godz. 15:00 w sobotę.

Na wysokości miejscowości Surowa, między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim, dachował bus.

Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że poszkodowanych zostało pięć osób.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że DK27 jest zablokowana w obu kierunkach.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 17:00.