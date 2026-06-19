Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące uprawnień dla pochodzących z zagranicy kierowców taksówek - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi przede wszystkim o zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia.
- Przepisy dla kierowców taksówek z zagranicy mogą zostać zaostrzone.
- Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił o możliwych zmianach. Szczegóły w naszym artykule.
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Przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak, żeby tutaj ta sprawa była jasna - mówił Dariusz Klimczak.
I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu. A wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej i jest od kilku tygodni w Polsce, to trudno, żeby był w tym systemie, więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia - powiedział minister.