Miasto zapowiada rozpoczęcie finałowego etapu rewitalizacji Parku Lisiniec. W planach są nowe bulwary, restauracje, scena letnia oraz udogodnienia dla miłośników sportów wodnych. Prace obejmą 18 hektarów wschodniej części kompleksu, z głównym wejściem od strony Jasnej Góry.

/ czestochowa.pl /

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Miasto planuje finał rewitalizacji Parku Lisiniec, w którym znajdują się zbiorniki wodne Bałtyk, Adriatyk i Pacyfik, a przy nich kąpieliska. Powstanie stanica wodna z restauracją, nowy bulwar spacerowy, scena letnia oraz rozbudowana infrastruktura dla żeglarzy.

Nad zbiornikiem Pacyfik pojawią się magazyny sprzętu żeglarskiego, pomosty oraz pochylnie do wodowania łodzi.

Z kolei nad Bałtykiem zaplanowano brodzik dla dzieci, niewielką plażę oraz nowoczesny budynek z przeszkloną fasadą i zielonym dachem, w którym znajdzie się restauracja.

Nowe przestrzenie dla rekreacji

Zmieni się także otoczenie parkowych akwenów. Obecne nabrzeże Pacyfiku zastąpi bulwar spacerowy z miejscami do wypoczynku, pomostami i przestrzenią rekreacyjną tuż nad wodą.

Powiększony zostanie skatepark, a plac zabaw dla dzieci przejdzie modernizację. Dla miłośników wydarzeń plenerowych powstanie scena letnia z zapleczem technicznym.

Bezpieczniej i bardziej zielono

Plan rewitalizacji przewiduje również poprawę bezpieczeństwa na głównym wjeździe do parku od strony ul. św. Jadwigi.

"Ten ostatni będzie lekko przesunięty, by bezpieczniej mogli czuć się piesi i rowerzyści" – podkreślił wiceprezydent Łukasz Kot.

Władze miasta zapewniają, że park "zachowa, ale nawet wzmocni swoją podstawową funkcję: obszernego, zielonego kompleksu". Przewidziano nowe nasadzenia oraz odtworzenie rozległych terenów trawiastych.

Harmonogram i finansowanie

Prace projektowe i wykonawcze mają potrwać od 3 do 3,5 roku. Finansowanie inwestycji będzie pochodzić z budżetu miasta.

Jak wyjaśnił naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michał Konieczny, Park Lisiniec ze względu na swój naturalny, wodny i zielony charakter nie kwalifikuje się do obecnych programów dotacyjnych związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Pierwsze roboty mają rozpocząć się jesienią przyszłego roku, tuż po zakończeniu sezonu letniego.

Miejsce z historią

Park Lisiniec to miejsce o bogatej historii. Zbiorniki Bałtyk, Adriatyk i Pacyfik powstały na terenie dawnych glinianek, które już przed II wojną światową służyły mieszkańcom jako miejsce rekreacji.

W czasach PRL-u powstało tu kąpielisko z klubem i hangarami na sprzęt wodny. Po latach zaniedbań kompleks zaczął odzyskiwać blask w 2018 roku. W pierwszym etapie rewitalizacji powstało nowe kąpielisko, restauracja i mostek, a w drugim – sieć ścieżek pieszych i rowerowych.