Katastrofa łodzi podwodnej Titan, która wstrząsnęła światem w czerwcu 2023 roku, była nie tylko wynikiem ryzykownych decyzji technologicznych, ale także - jak ujawnia najnowszy raport kanadyjskich służb - efektem niebezpiecznej kultury pracy i ignorowania ostrzeżeń ekspertów. OceanGate, firma stojąca za tragiczną wyprawą do wraku Titanica, popełniła szereg błędów, które doprowadziły do śmierci pięciu osób.

Wrak łodzi podwodnej Titan / Rex Features/East News / East News

Raport Kanadyjskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (TSB) wskazuje, że katastrofa Titana to efekt nie tylko błędów konstrukcyjnych, ale przede wszystkim słabej kultury organizacyjnej firmy OceanGate.

System akustycznego monitoringu kadłuba, który miał ostrzegać przed awarią, nie działał podczas ostatniej wyprawy, a katastrofa nastąpiła zaledwie kilka sekund po ostatniej wiadomości od załogi.

Firma działała bez zewnętrznej kontroli, nie miała certyfikatów ani ubezpieczenia.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Czerwiec 2023 roku. Na powierzchni Atlantyku rozpoczyna się jedna z najbardziej spektakularnych i zarazem tragicznych wypraw w historii współczesnej eksploracji oceanów. Łódź podwodna Titan, mierząca zaledwie 6,7 metra długości, wyrusza w stronę wraku słynnego Titanica. Na pokładzie znajduje się pięć osób - wśród nich brytyjski miliarder Hamish Harding, pakistański biznesmen Shahzada Dawood z synem Sulemanem, francuski ekspert od głębin Paul-Henri Nargeolet oraz założyciel OceanGate, Stockton Rush.

Dwie godziny po zanurzeniu kontakt z jednostką zostaje utracony. Rozpoczyna się dramatyczna, międzynarodowa akcja poszukiwawcza. Kilka dni później świat obiega wiadomość: Titan uległ katastrofalnej implozji, wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu.

Nowy raport wyjaśnia przyczyny katastrofy

Najnowszy raport Kanadyjskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (TSB) rzuca nowe światło na przyczyny tragedii. Eksperci nie mają wątpliwości - zawiodło nie tylko wykonanie łodzi, ale przede wszystkim kultura organizacyjna firmy OceanGate. W dokumencie padają słowa: "grupowe myślenie", "presja na jednolitość", "przecenianie własnych możliwości" oraz "potwierdzanie własnych przekonań" - to właśnie te cechy miały zdominować proces decyzyjny w firmie.

OceanGate reklamowała się jako pionier w dziedzinie podwodnych eksploracji, stawiając na nowatorskie rozwiązania. Titan był pierwszą na świecie łodzią podwodną z kadłubem wykonanym z włókna węglowego, który miał zanurzać się na głębokości ponad 3800 metrów. Jednak - jak wskazuje raport - firma nie miała żadnych wzorców, na których mogłaby się oprzeć. Testy przeprowadzano na modelach w skali 1:3, które już na etapie prób ulegały uszkodzeniom na mniejszych głębokościach niż docelowa. Mimo to, po wprowadzeniu drobnych modyfikacji, Titan został dopuszczony do regularnych wypraw.

Materiał, który miał być rewolucją, okazał się pułapką

Kluczowym elementem konstrukcji Titana był właśnie kadłub z włókna węglowego. Materiał ten, choć lekki i wytrzymały, nie był wcześniej stosowany w załogowych łodziach podwodnych na tak ekstremalnych głębokościach. Inspektorzy TSB podkreślają, że każdorazowe zanurzenie na dużą głębokość powodowało mikrouszkodzenia struktury, które z czasem się kumulowały. Standardowa praktyka inżynierska zakłada przeprowadzenie setek, jeśli nie tysięcy cykli testowych na pełnowymiarowym modelu - OceanGate ograniczyła się do kilku prób.

Co więcej, podczas analizy fragmentów materiału użytego do budowy kadłuba wykryto wady strukturalne, które znacząco osłabiały całą konstrukcję. Z raportu wynika, że już podczas wcześniejszych wypraw Titan mógł doznać uszkodzeń - m.in. podczas kolizji z wrakiem Titanica w 2022 roku czy po głośnym huku podczas wynurzania kilka dni przed katastrofą. Dodatkowo, łódź podwodna przez niemal rok była przechowywana na zewnątrz, narażona na działanie czynników atmosferycznych.

Systemy bezpieczeństwa zawiodły

Jednym z kluczowych elementów mających zapewnić bezpieczeństwo załodze był system akustycznego monitoringu kadłuba, który miał ostrzegać przed zbliżającą się awarią. Jednak - jak ustalili inspektorzy - system ten nigdy nie został odpowiednio przetestowany, a podczas feralnego zanurzenia nie zadziałał w ogóle. Katastrofa nastąpiła zaledwie 5,4 sekundy po ostatniej wiadomości wysłanej przez załogę z głębokości ponad 3 000 metrów.

Zgodnie z raportem TSB, w OceanGate panowała atmosfera zamknięcia na krytykę i presji na podporządkowanie się wizji zarządu. Pracownicy, którzy zgłaszali wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub nie zgadzali się z decyzjami CEO, byli zwalniani lub sami odchodzili. "Potwierdzanie własnych przekonań i ignorowanie głosów sprzeciwu miały kluczowy wpływ na zarządzanie ryzykiem i decyzje dotyczące wytrzymałości kadłuba" - czytamy w raporcie.

OceanGate działała praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą zewnętrzną. W żadnym z krajów, w których prowadziła działalność, nie istniały przepisy regulujące tego typu przedsięwzięcia. Łódź nie była certyfikowana przez żadną instytucję klasyfikacyjną, a firma nie posiadała nawet ubezpieczenia.

Po tragedii OceanGate ogłosiła zakończenie wszelkich operacji komercyjnych. Jednak eksperci podkreślają, że świat podwodnych eksploracji wciąż pozostaje "Dzikim Zachodem", gdzie brakuje jasnych zasad i nadzoru. "Od lat apelujemy o wzmocnienie nadzoru regulacyjnego w sektorze morskim. Kiedy luki w bezpieczeństwie pozostają niezałatane, zagrożone są ludzkie życia" - podsumowuje Yoan Marier, przewodniczący TSB.