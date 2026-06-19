300-kilometrowy odcinek drogi S6 łączący Szczecin z Gdańskiem zostanie otwarty 26 czerwca. Zanim na trasie szybkiego ruchu pojawią się samochody, gmina Damnica zachęca, by na jezdni pojawili się mieszkańcy z rowerami i hulajnogami.

S6. Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Matusewicz / East News

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Informacje przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury z pewnością ucieszą mieszkańców i kierowców, którzy planują latem odwiedzić północ Polski. Szef resortu Dariusz Klimczak potwierdził w środę w rozmowie z "Super Expressem", że w pierwszy dzień wakacji otwarta zostanie Trasa Kaszubska umożliwiająca szybszą podróż między Szczecinem a Gdańskiem.

Wreszcie koniec budowy, otwieramy ten 300-kilometrowy odcinek. Wreszcie będzie można po latach budowy przejechać pełną trasą S6 z Zachodniego Pomorza na Pomorze - stwierdził Klimczak.

Gmina organizuje rajd i ognisko

Jeszcze zanim na jezdni na odcinku Budy - Bobrowniki pojawią się samochody, lokalni samorządowcy, GDDKiA i wykonawca generalny zapraszają mieszkańców na przyjrzenie się inwestycji z bliska w ramach rajdu organizowanego 21 czerwca.

Zapraszamy piechurów, miłośników nordic walking, hulajnóg, rowerzystów do wspólnego przemarszu na odcinku pięciu kilometrów drogi S6. Zobaczymy inwestycję z bliska i sprawdzimy jak zmieniła nasz krajobraz - mówi Grzegorz Gurłacz, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

Na spacerze czy przejażdżce się nie skończy. Samorządowcy informują, że dla mieszkańców na przystani kajakowej w Damnie zorganizowane zostanie ognisko.

Trasa Kaszubska na szlaku Via Hanseatica

Droga ekspresowa S6 stanowi fragment międzynarodowego szlaku Via Hanseatica - informuje GDDKiA. Trasa ta łączy miasta południowego wybrzeża Bałtyku - od niemieckiej Lubeki, przez Polskę, aż po łotewską Rygę. W Polsce S6 przebiega od Kołbaskowa przy granicy z Niemcami, przez Pomorze Zachodnie i Pomorze, aż do Grzechotek na granicy z Obwodem Królewieckim, licząc łącznie około 480 kilometrów.

Na węźle Gdańsk Południe S6 krzyżuje się z drogą ekspresową S7, tworząc wspólny odcinek z Południową Obwodnicą Gdańska oraz Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Obecny przebieg S6, będący częścią drogi krajowej nr 6 (DK6), odgrywa istotną rolę w europejskiej sieci transportowej jako fragment trasy E28. Dzięki temu S6 jest jednym z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych północnej Polski, ułatwiającym zarówno ruch krajowy, jak i międzynarodowy.