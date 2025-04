Kłopoty Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Miniony rok firma zamknęła stratą ponad siedmiu mld złotych. Rok wcześniej zysk JSW wyniósł niespełna miliard.

/ Zdjęcie ilustracyjne / PAP/CTK

Spada wydobycie, złe warunki geologiczne

Wydobycie spadło. Węgla wydobyto nieco ponad 12 mln ton i to jest o ponad 9 procent mniej niż rok wcześniej, natomiast koksu wydobyto 3 miliony ton i to jest o ponad 8 procent mniej niż w 2023 roku. Spółka tłumaczy to m.in. niesprzyjającymi warunkami geologicznymi oraz nieprzewidywalnymi zdarzeniami, takimi jak wypadki, katastrofy czy podziemne pożary.

Niestety do tego doszedł też spadek cen węgla koksowego i energetycznego oraz koksu.

JSW chce zwrotu składki solidarnościowej

Mimo tego JSW nie rezygnuje z inwestycji. Chodzi m.in. o modernizowanie zakładów przeróbki w kopalniach, pogłębianie szybu III w kopalni Pniówek czy rozbudowę powierzchniowej centralnej stacji klimatyzacji w kopalni Budryk.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął też decyzję w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwrot składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł odprowadzonej na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w 2023 roku oraz dopłaconej w 2024 roku.

W 2023 roku Jastrzębska Spółka Węglowa była jedyną spółką w Polsce obciążoną składką solidarnościową od nadmiarowych zysków za 2022 rok.

Na koniec ubiegłego roku Grupa Kapitałowa JSW zatrudniała ponad 32 tysiące pracowników. W samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej było to ponad 21 tysięcy osób.